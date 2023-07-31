В России собрали пятитысячный Sollers Atlant

Ранее в этом месяце «Соллерс» перезапустил и другой завод, который находится во Владивостоке. До весны прошлого года это было совместное предприятие с Mazda, и там собирали три модели, Mazda6, CX-5 и CX-9. После того, как Mazda вышла из СП, прекратила производство автомобилей в России и свернула бизнес, дальневосточный завод был переименован в «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). Теперь там собирают пикапы китайской марки JAC.