В Татарстане будут собирать копию Mercedes Sprinter с российским мотором

В основе Sollers Atlant Max китайская нелицензионная копия Mercedes-Benz Sprinter W906 от китайского производителя компонентов Vanche. На мощностях Vanche в Поднебесной делают кузовные детали и навесное оборудование для оригинального «Спринтера», поэтому сходство не только внешнее, но и конструктивное. У микроавтобуса российской сборки должна быть богатая комплектация с кожаным салоном, отдельным кондиционером, телевизором и регулируемыми креслами для пассажиров.