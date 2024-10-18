Sollers готовит новый фургон: характеристики и сроки появления

Российский машиностроительный холдинг уже выпускает адаптированные под российские условия автомобили JAC под собственным брендом. В Ульяновске налажено производство пикапов Sollers ST6 и ST8, которые представляют собой JAC T6 и T8, там же собирают и Sollers Argo (JAC N25/N35). А вот Sollers Atlant, он же JAC Sunray, выпускают на мощностях бывшего завода Ford в Елабуге.