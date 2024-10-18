Sollers готовит новый фургон: характеристики и сроки появления

Sollers готовит новый фургон: характеристики и сроки появленияМодель получит название Sollers M3 — такой же индекс носит и фургон JAC M3, который «Соллерс» взял за основу
Под именем Sollers M3 в России будут производить цельнометаллический фургон полной массой 2,5 тонны. Новинку предложат с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Объем грузового отсека фургона составляет около пять кубических метров.
В пресс-службе марки газете рассказали, что «взаимодействие с партнером будет осуществляться на основании лицензионного соглашения, которое позволяет „Соллерсу“ вносить изменения в конструкцию автомобилей и адаптировать их под российских потребителей, закрепляя все права на разработки в России, а также осуществлять локализацию всех компонентов».
Российский машиностроительный холдинг уже выпускает адаптированные под российские условия автомобили JAC под собственным брендом. В Ульяновске налажено производство пикапов Sollers ST6 и ST8, которые представляют собой JAC T6 и T8, там же собирают и Sollers Argo (JAC N25/N35). А вот Sollers Atlant, он же JAC Sunray, выпускают на мощностях бывшего завода Ford в Елабуге.