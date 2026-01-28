«Соллерс» открыла предзаказы на новый дешёвый минивэн SF1

«Пассажирская версия Sollers SF1 — это универсальное решение для семьи и бизнеса. Салон минивэна с конфигурацией 2+2+3 рассчитан на шесть пассажиров и легко адаптируется под любые задачи: от ежедневных семейных поездок до коммерческих перевозок. Эргономичные раздельные кресла второго ряда с продольной регулировкой и складывающиеся в пропорции 50/50 спинки третьего ряда обеспечивают комфорт для пассажиров и гибкость пространства, позволяя увеличить объем багажного отсека», – говорится в сообщении.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 136 л.с., работающим на бензине АИ-92, и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В базовой комплектации предусмотрены две подушки безопасности, ABS, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, датчики парковки и светодиодные ДХО.

