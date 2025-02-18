На Sollers Atlant импортозаместили китайские сиденья

Ранее Atlant получил ряд других улучшений. В конце января этого года стало известно, что в ходе модернизации были внедрены три десятка дополнительных вибро- и шумоизоляционных элементов. Это, как утверждают в самом Sollers, снизило уровень шумов в салоне сразу на 75 процентов, или на 23 дБ.

Летом прошлого года изменили технологию окраски автомобилей, причем не только Atlant, но и Argo: кузова проходят несколько этапов подготовки, катафорезное покрытие наносится методом полного погружения. Сварные швы дополнительно обрабатываются восковым составом и специальной мастикой. Толщина лакокрасочного покрытия увеличена вдвое — до 120 микрон. В результате коррозийная стойкость кузова возросла.