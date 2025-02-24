В России начались продажи пикапа Sollers ST8

В России начались продажи пикапа Sollers ST8Новая модель российской марки Sollers стоит от 2 820 000 рублей без учета скидок
От китайского «донора» ST8 отличается не только шильдиками Sollers, но и оформлением решетки радиатора. У пикапа 210-миллиметровый дорожный просвет, глубина преодолеваемого брода составляет 800 миллиметров, а грузоподъемность равна 900 килограммам. Выбрать можно версию с бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиные силы либо вариант с двухлитровым дизелем, который развивает 136 лошадиных сил. В обоих случаях коробка передач механическая с шестью ступенями, которая выпускается на площадке «Соллерса» в Заволжье.
У каждой из модификаций, в свою очередь, по две комплектации: Optimum и Luxe. Разница в цене составляет 100 тысяч рублей.
В базовое оснащение входят две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, АБС, система динамической стабилизации, датчики контроля давления в шинах и ассистент старта на подъеме.
В комплектации начального уровня у ST8 полностью светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийная система с экраном диагональю 10,4 дюйма и аудиосистема с шестью динамиками. Есть камера заднего вида, электрические регулировки и подогрев боковых зеркал, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, задние датчики парковки и литые колесные диски на 18 дюймов.
Исполнение Luxe дополнено электроприводом складывания боковых зеркал, кожаной отделкой сидений, камерами кругового обзора, передними датчиками парковки и люком с электроприводом. Пикап доступен для заказа в пяти цветах: обычных белом и светло-сером, а также трех «металликах» — черном, зеленом и коричневом.