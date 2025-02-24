В России начались продажи пикапа Sollers ST8

У каждой из модификаций, в свою очередь, по две комплектации: Optimum и Luxe. Разница в цене составляет 100 тысяч рублей.

В базовое оснащение входят две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, АБС, система динамической стабилизации, датчики контроля давления в шинах и ассистент старта на подъеме.