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13:32

Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными

Трансмиссия получит несколько режимов работы

Kia Optima и Hyundai Sonata, построенные на модульной платформе третьего поколения, впервые получат полноприводную трансмиссию. У нее будет несколько режимов работы с динамическим перераспределением момента, направляемого на каждую из осей.
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Как сообщает южнокорейское издание ETNEWS со ссылкой на собственные источники, первой полный привод получит Optima нового поколения, которая дебютирует до конца этого года. Трансмиссия будет построена на базе электронноуправляемой муфты подключения задней оси с несколькими режимами работы и динамическим распределением момента в зависимости от проскальзывания колес, угла поворота руля и скорости.

У трансмиссии появится эко-режим работы, в котором автомобиль будет экономить топливо, и спортивный. В последнем, предположительно, больше момента будет распределять в пользу задней оси. Вдобавок система будет подтормаживать внутреннее колесо при прохождении поворотов, снижая недостаточную поворачиваемость.

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Модульная платформа третьего поколения дебютировала на новом Hyundai Sonata. «Тележку» улучшили с точки зрения жесткости, безопасности, шумо- и вибронагруженности, снизили центр тяжести и на пять процентов уменьшили массу. Кроме этого, в новой платформе улучшено охлаждение моторного отсека, а через доработку днища и аэродинамическая эффективность.

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