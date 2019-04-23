Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными

Как сообщает южнокорейское издание ETNEWS со ссылкой на собственные источники, первой полный привод получит Optima нового поколения, которая дебютирует до конца этого года. Трансмиссия будет построена на базе электронноуправляемой муфты подключения задней оси с несколькими режимами работы и динамическим распределением момента в зависимости от проскальзывания колес, угла поворота руля и скорости.