Компания Kia поставила на Sorento Prime новые фары

В России дорестайлинговая версия Kia Sorento Prime предлагается с бензиновыми двигателями 2.4 и 3.3, отдача которых составляет 188 и 250 лошадиных сил соответственно, а также с дизелем рабочим объемом 2,2 литра. Он развивает 200 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента. Все моторы сочетается с шестидиапазонным «автоматом».

Цены на Kia Sorento Prime в России начинаются с 2 134 900 рублей.