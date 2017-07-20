Компания Kia поставила на Sorento Prime новые фары

Компания Kia поставила на Sorento Prime новые фарыСемиместный кроссовер для корейского рынка обновился
Компания Kia представила обновленный кроссовер Sorento для корейского рынка (на российсокм рынке продается под название Sorento Prime). Модель получила новую оптику и немного измененную радиаторную решетку.
Компания Kia показала обновленный варианта большого кроссовера Sorento для корейского рынка. В РФ эта модель, которая обзавелась новой оптикой, продается под названием Sorento Prime.
После обновления у вседорожника появились новые, светодиодные фары, другие противотуманки, иные задние фонари, а также измененная радиаторная решетка. У Sorento также немного изменился задний бампер.
Помимо этого, кроссовер укомплектовали восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, новым рулем и другим селектором трасмиссии.
На домашнем для автопроизводителя рынке цены на обновленную версию Kia Sorento начинаются с 27 850 000 вон. Это эквивалентно примерно 1,5 миллиона рублей.
В России дорестайлинговая версия Kia Sorento Prime предлагается с бензиновыми двигателями 2.4 и 3.3, отдача которых составляет 188 и 250 лошадиных сил соответственно, а также с дизелем рабочим объемом 2,2 литра. Он развивает 200 лошадиных сил и 441 Нм крутящего момента. Все моторы сочетается с шестидиапазонным «автоматом».
Цены на Kia Sorento Prime в России начинаются с 2 134 900 рублей.