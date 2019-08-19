Ультраредкий Porsche Type 64 потерпел фиаско на торгах

Спорт-купе сконструировали в 1939 году для марафона Берлин — Рим, несостоявшегося из-за начала войны. Всего было выпущено три экземпляра с внутризаводским индексом Type 64, один из которых перешел во владение семьи Порше. В 1946 году немецкий конструктор лично приклеил на него надпись со своей фамилией, так что автомобиль можно назвать «самым старым автомобилем с надписью Porsche».

Что же касается настоящего «самого первого Porsche», то им принято считать родстер 356 1948 года выпуска, который в настоящее время находится в музее в Штутгарте.