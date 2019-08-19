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12:07

Ультраредкий Porsche Type 64 потерпел фиаско на торгах

Продажа автомобиля сорвалась из-за ошибки аукциониста

В минувшие выходные в аукционном доме RM Sotheby's разгорелся скандал в ходе продаж «самого старого сохранившегося автомобиля с надписью Porsche» — купе Type 64 1939 года. Аукционист оговорился, что торги стартуют от 30 миллионов долларов, тогда как изначально машину планировалось продать всего за 20 миллионов. Свою ошибку он осознал только тогда, когда ставка подскочила до рекордных 70 миллионов.

На самом же деле ведущий аукциона имел в виду стартовую цену в 13 миллионов. Когда мужчина осознал свой промах и заявил о нем со сцены, публика начала возмущаться, многие покинули зал, а некоторые и вовсе обвинили аукциониста в жульничестве. В результате максимальная предложенная цена за Porsche Type 64 не превысила 17 миллионов долларов, что не устроило руководство RM Sotheby's, и лот сняли с продажи.

Дискуссия вокруг Type 64 разгорелась еще до торгов: дело в том, что некоторые зарубежные СМИ назвали купе «первым в мире автомобилем Porsche», что не соответствует действительности. Ситуацию прояснил глава исторического архива Porsche Фрэнк Юнг: по его словам, Type 64 действительно был разработан Фердинандом Порше, однако одноименного бренд на тот момент еще не был основан.

Спорт-купе сконструировали в 1939 году для марафона Берлин — Рим, несостоявшегося из-за начала войны. Всего было выпущено три экземпляра с внутризаводским индексом Type 64, один из которых перешел во владение семьи Порше. В 1946 году немецкий конструктор лично приклеил на него надпись со своей фамилией, так что автомобиль можно назвать «самым старым автомобилем с надписью Porsche».

Что же касается настоящего «самого первого Porsche», то им принято считать родстер 356 1948 года выпуска, который в настоящее время находится в музее в Штутгарте.