Ультраредкий Porsche Type 64 потерпел фиаско на торгах

На самом же деле ведущий аукциона имел в виду стартовую цену в 13 миллионов. Когда мужчина осознал свой промах и заявил о нем со сцены, публика начала возмущаться, многие покинули зал, а некоторые и вовсе обвинили аукциониста в жульничестве. В результате максимальная предложенная цена за Porsche Type 64 не превысила 17 миллионов долларов, что не устроило руководство RM Sotheby's, и лот сняли с продажи.
Дискуссия вокруг Type 64 разгорелась еще до торгов: дело в том, что некоторые зарубежные СМИ назвали купе «первым в мире автомобилем Porsche», что не соответствует действительности. Ситуацию прояснил глава исторического архива Porsche Фрэнк Юнг: по его словам, Type 64 действительно был разработан Фердинандом Порше, однако одноименного бренд на тот момент еще не был основан.
Спорт-купе сконструировали в 1939 году для марафона Берлин — Рим, несостоявшегося из-за начала войны. Всего было выпущено три экземпляра с внутризаводским индексом Type 64, один из которых перешел во владение семьи Порше. В 1946 году немецкий конструктор лично приклеил на него надпись со своей фамилией, так что автомобиль можно назвать «самым старым автомобилем с надписью Porsche».
Что же касается настоящего «самого первого Porsche», то им принято считать родстер 356 1948 года выпуска, который в настоящее время находится в музее в Штутгарте.