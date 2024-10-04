Рассекречены два кроссовера марки Soueast, которые ждут в России

Появились фотографии Soueast S09 и S07, продажи которых стартуют до конца 2024 года

Марка Soueast опубликовала фотографии кроссоверов S09 и S07. Снимки моделей появились на глобальном сайте Сhery. Обе уже подтверждены для российского рынка, продажи стартуют до конца этого года. Soueast S09 представляет собой слегка перелицованный Jetour X90 Plus (в Китае продается под именем Shanhai L9), отличия от которого сводятся к иному оформлению передней части и модернизированному заднему бамперу. Ну а S07 — это уже знакомый россиянам Jetour X70 (Shanhai L7), но с иной безрамочной радиаторной решеткой, рисунок которой составлен из ромбов.