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Опубликовано 04 октября 2024, 17:27
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Рассекречены два кроссовера марки Soueast, которые ждут в России

Появились фотографии Soueast S09 и S07, продажи которых стартуют до конца 2024 года
Марка Soueast опубликовала фотографии кроссоверов S09 и S07. Снимки моделей появились на глобальном сайте Сhery. Обе уже подтверждены для российского рынка, продажи стартуют до конца этого года. Soueast S09 представляет собой слегка перелицованный Jetour X90 Plus (в Китае продается под именем Shanhai L9), отличия от которого сводятся к иному оформлению передней части и модернизированному заднему бамперу. Ну а S07 — это уже знакомый россиянам Jetour X70 (Shanhai L7), но с иной безрамочной радиаторной решеткой, рисунок которой составлен из ромбов.
Рассекречены два кроссовера марки Soueast, которые ждут в России
© Soueast
Лиза Будрина

Как сообщает портал «Китайские автомобили», флагманский Soueast S09 ожидается предположительно в ноябре. Согласно глобальному сайту Сhery, эту модель предложат с двумя силовыми установками: на 197 лошадиных сил и 290 Нм, а также 254 сил и 390 Нм момента. Это будут агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра без электрических довесков, тогда как автомобили семейства Shanhai в Китае доступны только в гибридных версиях. Коробка передач — семиступенчатый «робот».

© Soueast

Soueast S07 расположится на ступне ниже S09. У него единая цифровая консоль в салоне, объединяющая два дисплея, а под капотом — полуторалитровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил. Коробок передач четыре на выбор: шестиступенчатая «механика», «роботы» на шесть и семь ступеней и восьмидиапазонный автомат.

© Soueast

Третьей моделью Soueast в России станет «младший» кроссовер с индексом S06, и его полноценных фотографий на сайте Chery пока нет. Однако известно, что новинка представляет собой гибридную версию Jetour X-2, который в свою очередь является рестайлинговой версией Dashing.

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Помимо России, Soueast выходит на рынок Узбекистана, и там уже объявлены цены на S07 и S09. Первый стоит от 371,5 до 418,3 миллиона сумов (2,8-3,1 миллиона рублей по актуальному курсу), а второй — 434-509,2 миллиона сумов (3,23-3,79 миллиона рублей). Цены для российского рынка рассекретят, по всей видимости, позже этой осенью.

Soueast присутствует на рынке Китая с середины 90-х годов прошлого века, и сначала под этим брендом выпускали лицензионные копии моделей Mitsubishi. В начале 2024 года Soueast перешел под контроль Chery и начал экспансию на внешние рынки, среди которых оказалась и Россия.