Рассекречены два кроссовера марки Soueast, которые ждут в России

Рассекречены два кроссовера марки Soueast, которые ждут в РоссииПоявились фотографии Soueast S09 и S07, продажи которых стартуют до конца 2024 года
Как сообщает портал «Китайские автомобили», флагманский Soueast S09 ожидается предположительно в ноябре. Согласно глобальному сайту Сhery, эту модель предложат с двумя силовыми установками: на 197 лошадиных сил и 290 Нм, а также 254 сил и 390 Нм момента. Это будут агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра без электрических довесков, тогда как автомобили семейства Shanhai в Китае доступны только в гибридных версиях. Коробка передач — семиступенчатый «робот».
Soueast S07 расположится на ступне ниже S09. У него единая цифровая консоль в салоне, объединяющая два дисплея, а под капотом — полуторалитровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил. Коробок передач четыре на выбор: шестиступенчатая «механика», «роботы» на шесть и семь ступеней и восьмидиапазонный автомат.
Третьей моделью Soueast в России станет «младший» кроссовер с индексом S06, и его полноценных фотографий на сайте Chery пока нет. Однако известно, что новинка представляет собой гибридную версию Jetour X-2, который в свою очередь является рестайлинговой версией Dashing.
Помимо России, Soueast выходит на рынок Узбекистана, и там уже объявлены цены на S07 и S09. Первый стоит от 371,5 до 418,3 миллиона сумов (2,8-3,1 миллиона рублей по актуальному курсу), а второй — 434-509,2 миллиона сумов (3,23-3,79 миллиона рублей). Цены для российского рынка рассекретят, по всей видимости, позже этой осенью.
Soueast присутствует на рынке Китая с середины 90-х годов прошлого века, и сначала под этим брендом выпускали лицензионные копии моделей Mitsubishi. В начале 2024 года Soueast перешел под контроль Chery и начал экспансию на внешние рынки, среди которых оказалась и Россия.