Soueast показала кроссовер S07 для России на новых фотографиях

Новая для российского рынка марка готовится к запуску своей первой модели

Марка Soueast опубликовала фотографии салона кроссовера S07 для России. Он расположится на ступеньку ниже уже рассекреченного S09, получит единый цифровой кластер в салоне, объединяющий два дисплея, и полуторалитровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил. Коробок передач две: семиступенчатый «робот» для моноприводных версий и классический гидромеханический автомат для машин с четырьмя ведущими колесами.