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Опубликовано 21 октября 2024, 17:09
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Soueast показала кроссовер S07 для России на новых фотографиях

Новая для российского рынка марка готовится к запуску своей первой модели
Марка Soueast опубликовала фотографии салона кроссовера S07 для России. Он расположится на ступеньку ниже уже рассекреченного S09, получит единый цифровой кластер в салоне, объединяющий два дисплея, и полуторалитровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил. Коробок передач две: семиступенчатый «робот» для моноприводных версий и классический гидромеханический автомат для машин с четырьмя ведущими колесами.
Soueast показала кроссовер S07 для России на новых фотографиях
© Soueast
Лиза Будрина

Модель предложат в России с богатым оснащением: в него войдут более десяти систем помощи водителю, в том числе функция предупреждения о фронтальном столкновении, контроль полосы движения и мониторинг слепых зон. Также в списке оснащения S07 присутствует круговой обзор с функцией прозрачного шасси.

© Soueast

Салон рассчитан на семь мест, есть атмосферная подсветка с шестью основными цветами, селектор автоматической трансмиссии в виде кристалла с полированными гранями и панорамный люк, занимающий почти всю площадь крыши. Входит с оснащение и трехзонный климат-контроль, а мультимедийная система и цифровая панель приборов объединены в единую консоль.

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Передняя подвеска у кроссовера — стойки Макферсон, задняя — многорычажка. Характеристики рассекретили на прошлой неделе: кроссовер предложат с турбомотором 1.6 (190 лошадиных сил, 275 Нм), «роботом», автоматом, передним либо полным приводом. Аналогичный агрегат ставят и на начальную версию Soueast S09, хотя у старших исполнений мотор двухлитровый (197 сил, 375 Нм).

Модельная линейка Soueast в России будет включать как минимум три модели. Это старший кроссовер S09, о котором уже известно все, кроме цены; S07 и младший S06, который представляет собой Jetour X-2, он же рестайлинговый Dashing.

Источник:Soueast
Автор:Лиза Будрина
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