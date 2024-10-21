Soueast показала кроссовер S07 для России на новых фотографиях

Soueast показала кроссовер S07 для России на новых фотографияхНовая для российского рынка марка готовится к запуску своей первой модели
Модель предложат в России с богатым оснащением: в него войдут более десяти систем помощи водителю, в том числе функция предупреждения о фронтальном столкновении, контроль полосы движения и мониторинг слепых зон. Также в списке оснащения S07 присутствует круговой обзор с функцией прозрачного шасси.
Салон рассчитан на семь мест, есть атмосферная подсветка с шестью основными цветами, селектор автоматической трансмиссии в виде кристалла с полированными гранями и панорамный люк, занимающий почти всю площадь крыши. Входит с оснащение и трехзонный климат-контроль, а мультимедийная система и цифровая панель приборов объединены в единую консоль.
Передняя подвеска у кроссовера — стойки Макферсон, задняя — многорычажка. Характеристики рассекретили на прошлой неделе: кроссовер предложат с турбомотором 1.6 (190 лошадиных сил, 275 Нм), «роботом», автоматом, передним либо полным приводом. Аналогичный агрегат ставят и на начальную версию Soueast S09, хотя у старших исполнений мотор двухлитровый (197 сил, 375 Нм).
Модельная линейка Soueast в России будет включать как минимум три модели. Это старший кроссовер S09, о котором уже известно все, кроме цены; S07 и младший S06, который представляет собой Jetour X-2, он же рестайлинговый Dashing.