Стали известны характеристики кроссовера Soueast S09 для России

Сегодня под маркой Soueast, основанной в 1995 году, выпускают перелицованные кроссоверы Jetour. Заявленные для России модели S09 и S07 — это собственно Jetour X90 Plus и X70. О младшем информации пока нет, зато о «девятке» известно всё, кроме цены. К нам кроссовер приедет в трех модификациях. Начальная — с турбомотором 1.6 (275 Нм), роботизированной коробкой передач и передним приводом. У двух других мотор будет двухлитровым (197 л.с., 375 Нм). Сочетать его можно либо с «роботом», либо с «автоматом», передним или полным приводом.