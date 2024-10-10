Стали известны характеристики кроссовера Soueast S09 для России

Стали известны характеристики кроссовера Soueast S09 для РоссииДва двигателя, две коробки передач, передний либо полный привод
Сегодня под маркой Soueast, основанной в 1995 году, выпускают перелицованные кроссоверы Jetour. Заявленные для России модели S09 и S07 — это собственно Jetour X90 Plus и X70. О младшем информации пока нет, зато о «девятке» известно всё, кроме цены. К нам кроссовер приедет в трех модификациях. Начальная — с турбомотором 1.6 (275 Нм), роботизированной коробкой передач и передним приводом. У двух других мотор будет двухлитровым (197 л.с., 375 Нм). Сочетать его можно либо с «роботом», либо с «автоматом», передним или полным приводом.
Для Soueast S09 заявлены шесть подушек безопасности и более десяти электронных ассистентов, среди которых адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении с функцией автоматического экстренного торможения, система контроля полосы, предупреждения о риске столкновения при движении задним ходом, система автоматического управления дальним светом и другие. Салон у кроссовера трехрядный, рассчитанный на семь пассажиров вместе с водителем.
Покупателями «девятки» видят активных жителей мегаполисов в возрасте от 25 до 40 лет, которые уделяют особое внимание стилю, функциональности, качеству и безопасности. Название бренда образовано от английских слов soul («душа») и ease («легкость, удобство»), и оно отражает философию бренда Ease your life — буквально «Живи легко». В самой компании объясняют, что речь идет о «гармоничном синтезе автомобиля, жизненной энергии его владельца и атмосферы большого города».