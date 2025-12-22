Создатель нового «Гелендвагена» покидает компанию Mercedes-Benz

С 2016 года Гордон Вагенер получил должность главного дизайнера всего концерна Daimler AG, а также стал членом совета директоров группы компаний.

Правда, в последние годы работы маэстро активно критиковались. В частности, он утвердил откровенно неудачные электрокары Mercedes-Benz.

В частности, седаны EQS и EQE оказались провальными проектами, которые рынок принял крайне прохладно (есть мнение, что причиной стал именно спорный дизайн).

В ближайшем будущем немецкой марке предстоит выпустить несколько электрических и гибридных моделей, которые предстоит рисовать новому назначенцу.