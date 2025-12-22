Создатель нового «Гелендвагена» покидает компанию Mercedes-Benz

Опубликовано 22 декабря 2025, 16:291 мин.
Создатель нового «Гелендвагена» покидает компанию Mercedes-BenzОчевидно, что стиль немецких автомобилей после этого сильно изменится.
Компанию Mercedes-Benz покидает дизайнер Горден Вагенер. Он заведовал дизайном «Мерседесов» более четверти века подряд — с 1999 года. В списке первых работ Вагенера значатся внедорожники R, ML и GL, а позднее стилисту поручили разработать оформление автомобилей A-, B-, C-, E-, CLK- и CLS-классов. Ещё одно значимое творение — новая генерация «Гелендвагенов».
© Mercedes-Benz
С 2016 года Гордон Вагенер получил должность главного дизайнера всего концерна Daimler AG, а также стал членом совета директоров группы компаний.
Правда, в последние годы работы маэстро активно критиковались. В частности, он утвердил откровенно неудачные электрокары Mercedes-Benz.
В частности, седаны EQS и EQE оказались провальными проектами, которые рынок принял крайне прохладно (есть мнение, что причиной стал именно спорный дизайн).
В ближайшем будущем немецкой марке предстоит выпустить несколько электрических и гибридных моделей, которые предстоит рисовать новому назначенцу.
Между тем, Mercedes подготовил «самый роскошный» Unimog всех времён: шоукар посвящён грядущему 80-летию легендарных немецких вездеходов.