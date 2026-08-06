Создатель самого уродливого автомобиля возглавит дизайн Nissan

Nissan Juke первого поколения, появившийся в 2010 году, регулярно попадает в рейтинги самых некрасивых автомобилей. Так, издание Time Magazine отмечало, что Juke быстро взобрался на вершину списков уродливейших машин.

Уивер работает в Nissan с 2001 года и успел проявить себя на ключевых позициях. Он возглавлял европейскую дизайн-команду в Лондоне, а в прошлом году переехал в Японию на должность старшего директора по дизайну. Помимо скандального Juke, Уивер участвовал в разработке популярного в Европе кроссовера Qashqai.

Назначение Уивера происходит в переломный для Nissan момент. Компания переживает финансовые трудности и реализует стратегию восстановления. Новый генеральный директор Иван Эспиноса намерен вдвое сократить сроки разработки новых моделей. Ожидается, что Уивер, как сторонник смелых дизайнерских решений, сыграет ключевую роль в обновлении облика марки.

Альбайса уйдет с должности 1 октября, но останется советником до 31 декабря 2026 года. Разработка ключевых новинок, включая новое поколение Skyline, возрожденный внедорожник Xterra и гибридный Rogue e-Power, уже находится на продвинутой стадии и, вероятно, не попадет под прямое влияние Уивера. Его основная задача — определить дизайн следующего поколения автомобилей.