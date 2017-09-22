Дрифт-кар нарисовал гигантский логотип «Тойоты» GT86. Его видно из космоса

Дрифт-кар нарисовал гигантский логотип «Тойоты» GT86. Его видно из космосаЛоготип сделали с помощью 1165-сильной «Тойоты»
Норвежский гонщик Фредрик Аасб нарисовал на асфальтовой площадке логотип купе Toyota GT86, который видно из космоса. Изображение было сделано при помощи 1165-сильного дрифт-кара, сделанного на базе купе «Тойоты».
Норвежский гонщик, чемпион Formula Drift World Champion 2015 года Фредерик Аасб «нарисовал» на асфальте гигантский логотип купе Toyota GT86, который видно из космоса. Изображение было сделано при помощи следов от шин, надетых на 1165-сильный дрифт-кар, который сделали на базе Toyota GT86.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Toyota (GB) PLC
Логотип нарисовали на асфальтовой площадке диаметром 137 метров, которая располагается в британском Милбруке. В процессе нанесения изображения Аасбу помогали еще два гражданских купе GT86. Сделать снимок логотипа из космоса японскому автопроизводителя помогла компания Airbus.