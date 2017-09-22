Дрифт-кар нарисовал гигантский логотип «Тойоты» GT86. Его видно из космоса

Норвежский гонщик, чемпион Formula Drift World Champion 2015 года Фредерик Аасб «нарисовал» на асфальте гигантский логотип купе Toyota GT86, который видно из космоса. Изображение было сделано при помощи следов от шин, надетых на 1165-сильный дрифт-кар, который сделали на базе Toyota GT86.