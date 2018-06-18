На конвейер завода в Калуге встали новые версии Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller

Пульс

В России начали собирать машины «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP»

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18 июня 2018

На заводе группы PSA в Калуге началось производство новых модификаций фургонов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, которые называются Business Lounge и Business VIP соответственно. Новинки представляют собой семиместные пассажирские автомобили с кожаной отделкой интерьера.

[Тест-драйв: три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России](https://motor.ru/testdrives/citroenspacetourer.htm)

Тест-драйв: три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России

«Бизнес-модификации» построены на базе машин с максимальной длиной кузова – 5309 миллиметров. Они оснащены кожаными креслами с электрорегулировками в трех направлениях, которые можно устанавливать в различных конфигурациях.

В качестве опции для машины можно заказать передвижной столик, устанавливаемый в центральной части салона. За него придется доплатить 40 тысяч рублей.

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Для новинок также предусмотрена дополнительная шумоизоляция двигателя и салона. Модели подготовлены для российских условий эксплуатации и имеют увеличенный до 175 миллиметров дорожный просвет, защиту картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя с дистанционным управлением и аккумулятор увеличенной емкости.

Фургоны оснащаются 150-сильным двухлитровым дизелем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость обеих машин составляет 2 799 900 рублей.

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