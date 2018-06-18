В России начали собирать машины «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP»

На заводе группы PSA в Калуге началось производство новых модификаций фургонов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, которые называются Business Lounge и Business VIP соответственно. Новинки представляют собой семиместные пассажирские автомобили с кожаной отделкой интерьера.

«Бизнес-модификации» построены на базе машин с максимальной длиной кузова – 5309 миллиметров. Они оснащены кожаными креслами с электрорегулировками в трех направлениях, которые можно устанавливать в различных конфигурациях.

В качестве опции для машины можно заказать передвижной столик, устанавливаемый в центральной части салона. За него придется доплатить 40 тысяч рублей.

Для новинок также предусмотрена дополнительная шумоизоляция двигателя и салона. Модели подготовлены для российских условий эксплуатации и имеют увеличенный до 175 миллиметров дорожный просвет, защиту картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя с дистанционным управлением и аккумулятор увеличенной емкости.

Фургоны оснащаются 150-сильным двухлитровым дизелем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость обеих машин составляет 2 799 900 рублей.