Aston Martin посвятил суперкар DBS Superleggera «Конкорду»

Всего отделение спецпроектов Q by Aston Martin выпустит 10 уникальных двухдверок. Заказ на постройку поступил от дилерского центра марки из Бристоля, в пригороде которого производилась окончательная сборка «Конкордов». Сейчас на этом месте открыт музей Aerospace Bristol, где выставлен последний экземпляр авиалайнера.

Выбор даты презентации DBS Superleggera Concorde тоже неслучаен: 26 ноября 2003 года самолет с бортовым номером G-BOAF вылетел из Хитроу, сделал «круг почета» над Бристолем и приземлился в Филтоне — после этого Concorde в воздух не поднимался.