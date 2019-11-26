Aston Martin посвятил суперкар DBS Superleggera «Конкорду»

Всего отделение спецпроектов Q by Aston Martin выпустит 10 уникальных двухдверок. Заказ на постройку поступил от дилерского центра марки из Бристоля, в пригороде которого производилась окончательная сборка «Конкордов». Сейчас на этом месте открыт музей Aerospace Bristol, где выставлен последний экземпляр авиалайнера.
Выбор даты презентации DBS Superleggera Concorde тоже неслучаен: 26 ноября 2003 года самолет с бортовым номером G-BOAF вылетел из Хитроу, сделал «круг почета» над Бристолем и приземлился в Филтоне — после этого Concorde в воздух не поднимался.
Коллекционные Aston Martin получили ливрею в фирменных цветах British Airways — одной из авиакомпаний, эксплуатировавших «Конкорды». Кроме того, у машины появились накладки на жабры в виде самолетов, эмблемы Speedmarque на крыльях, карбоновая крыша и уникальный значок с черным эмалевым покрытием на капоте.
Завершают облик идентификационный номер Управления гражданской авиации на борту и инспекционные таблички с подписями главы Aston Martin Lagonda Энди Палмера и председателя правления British Airways Алекса Круса.
В салоне о «Конкорде» напоминают логотипы на передних сиденьях, стилизованная под махометр графика на солнцезащитном козырьке со стороны водителя, крыша из алькантары с изображением «сверхзвукового хлопка». Подрулевые лепестки DBS Superleggera Concorde изготовлены из титановых лопаток компрессора настоящего авиалайнера, а пряжки ремней — из алюминия на фрезерном станке.
Разработка «Конкорда» велась с конца 1950-х годов, а свой первый полет авиалайнер совершил весной 1969-го. После катастрофы в Париже 25 июля 2000 года полеты «Конкордов» были приостановлены.
16 августа у самолетов отозвали сертификат летной годности, который восстановили только осенью 2001 года. Однако всего через два года череда небольших инцидентов и рост цен на топливо вынудили British Airways и Air France окончательно прекратить коммерческую эксплуатацию Concorde.
Крейсерская скорость «Конкорда» была чуть более двух махов — 2158 километров в час. Рекордное время перелета Нью-Йорк–Лондон зафиксировано в 1990 году и составило 2 часа 54 минуты.