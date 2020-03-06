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6 марта, 16:04

Lexus построил уникальную машинку для ребенка с ДЦП

Автомобильчик сделали более комфортным и безопасным

Алексей Носаченко
Компания Lexus и некоммерческая организация Cerebral Palsy Foundation создали игрушечную машинку, которая учитывает особенности развития опорно-двигательного аппарата детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Ее уже вручили заказчику — Финли Смоллвуд, — которая теперь сможет время от времени выезжать на прогулку.

«Люди с церебральным параличом редко получают необходимую поддержку в те моменты, когда она им нужны, — говорит Рэйчел Бирн, исполнительный директор CPF. — Наша миссия состоит в том, чтобы изменить эту парадигму и стать катализатором для создания позитивных изменений посредством инновационного сотрудничества и партнерства». Одним из результатов деятельности Фонда стал уникальный детский автомобиль, построенный вместе с Lexus.

Внешне машинка напоминает внедорожник LX. Чтобы ее новой владелице, Финли Смоллвуд, было комфортно, сотрудники Lexus внести в конструкцию ряд изменений. Например, на сиденье появились мягкие боковые подушки, регулируемый подголовник и пятиточечные ремни безопасности. Заодно авторам пришлось увеличить размер двери и уменьшить дорожный просвет — это сделано для удобства посадки.

Так как у детей с ДЦП не хватит сил повернуть руль, машинку оборудовали джойстиками. С его помощью можно и управлять машиной, и контролировать разгон. Кузов «внедорожника» окрасили в фиолетовый — любимый цвет маленького клиента Lexus. В компании надеются, что игрушка изменит жизнь Смоллвуд, а еще даст стимул другим компаниям «разрабатывать продукты для людей с ограниченными возможностями».