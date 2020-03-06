Lexus построил уникальную машинку для ребенка с ДЦП

«Люди с церебральным параличом редко получают необходимую поддержку в те моменты, когда она им нужны, — говорит Рэйчел Бирн, исполнительный директор CPF. — Наша миссия состоит в том, чтобы изменить эту парадигму и стать катализатором для создания позитивных изменений посредством инновационного сотрудничества и партнерства». Одним из результатов деятельности Фонда стал уникальный детский автомобиль, построенный вместе с Lexus.

Внешне машинка напоминает внедорожник LX. Чтобы ее новой владелице, Финли Смоллвуд, было комфортно, сотрудники Lexus внести в конструкцию ряд изменений. Например, на сиденье появились мягкие боковые подушки, регулируемый подголовник и пятиточечные ремни безопасности. Заодно авторам пришлось увеличить размер двери и уменьшить дорожный просвет — это сделано для удобства посадки.