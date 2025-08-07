Спецверсия Range Rover Sport SV стала легче на 76 килограммов

Эта лёгкость достигается благодаря внешнему карбоновому обвесу, дополнительным вставкам из этого материала и углепластиковым элементам на капоте. Даже окантовка патрубков выхлопной системы выполнена из карбона. В салоне Carbon Edition также доминирует углепластик. Им украшены спинки спортивных передних кресел и передняя панель, подчёркивая технологичность и спортивный характер модели.

Внешний вид дополняется стандартными коваными 23-дюймовыми колёсами. Но опционально предусмотрена их замена на полноценные углепластиковые диски, работающие в паре с карбон-керамическими тормозами. Также покупатели смогут выбрать один из четырёх новых оттенков окраски кузова, специально добавленных в палитру для версии Carbon.