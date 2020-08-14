Установлен новый мировой рекорд скорости передвижения на земле

Стримлайнер Speed Demon оборудован шестилитровым V8 HEMI от Chevrolet с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

В отличие от большинства стримлайнеров, в которых пилот чаще всего располагается в тесном кокпите, внутренняя конструкция Speed Demon представляет собой полноценную самолетную кабину типа «фонарь». Кроме того, автомобиль оборудован четырьмя колесами, которые размещены на трех осях. Передние два колеса расположены друг за другом.