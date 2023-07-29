Электрический болид установил мировой рекорд максимальной скорости в помещении

У каждого из них было по три тренировочных и одна официальная попытка — оба пилота во всех четырёх заездах превзошли предыдущий рекорд Porsche Taycan, а в решающем рывке между ними оказалась минимальная разница. Ди Грасси показал 217,65 километра в час, а Хьюз смог развить 218,71 километра в час. Для рекордных заездов Formula E подготовила особый болид GenBeta, созданный на базе стандартного гоночного электромобиля Gen3.