Электрический болид установил мировой рекорд максимальной скорости в помещении

Электрический болид установил мировой рекорд максимальной скорости в помещенииЗаезды прошли в Лондоне на территории центра ExCeL London
Болид Формулы-Е побил мировой рекорд максимальной скорости в помещении. Накануне финала сезона чемпионата Формула-Е в Лондоне состоялись заезды, которые позволили серьёзно обновить прежний рекорд скорости в закрытом помещении. В выставочном центре ExCeL London была проложена двухкилометровая трасса, целиком расположенная под крышей. При старте с места пилотам предстояло преодолеть 130-градусный поворот со скоростью около 40 километров в час, после чего разогнаться по 346-метровой прямой.
Скорость измерялась сложной системой контроля в фиксированной точке всего за пять метров до того, как гонщики въезжали в зону торможения — организаторы рассчитали точную длину пути, необходимую для полной остановки. Заезды проходили в формате квалификационной дуэли, участниками которой стали британский гонщик NEOM McLaren Formula E Team Джейк Хьюз и бразильский пилот Mahindra Racing Лукас ди Грасси.
У каждого из них было по три тренировочных и одна официальная попытка — оба пилота во всех четырёх заездах превзошли предыдущий рекорд Porsche Taycan, а в решающем рывке между ними оказалась минимальная разница. Ди Грасси показал 217,65 километра в час, а Хьюз смог развить 218,71 километра в час. Для рекордных заездов Formula E подготовила особый болид GenBeta, созданный на базе стандартного гоночного электромобиля Gen3.
Под необычный заезд были установлены более мягкие шины Hankook, адаптирована аэродинамика и активирован электромотор — в итоге GenBeta стал первым полноприводным болидом Формулы-Е. Мощность составила 545 сил против обычных 475 в гоночном режиме. В ходе заездов пилотам помогал искусственный интеллект, который анализировал телеметрию в реальном времени и вырабатывал рекомендаций по скорости, мощности и сцеплению для достижения максимальной скорости.