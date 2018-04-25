Стала известна максимальная скорость суперкара ZR1

Пульс

Самый мощный Chevrolet Corvette разогнали до 346 км/ч

1843f406dc7614eebbf22e5f46e7796c163ca650
25 апреля 2018

Суперкар Chevrolet Corvette ZR1, который является мощнейшим вариантом модели, смог разогнаться до 346 километров в час. До этого момента производитель называл лишь ориентировочную максимальную скорость автомобиля.

[Величайшие машины Америки: 10 моделей, без которых наш мир перестал бы быть прежним](https://motor.ru/selector/top10autousa.htm)

Величайшие машины Америки: 10 моделей, без которых наш мир перестал бы быть прежним

Тестовые заезды суперкара прошли на полигоне в немецком Папенбурге. Для того, чтобы автомобиль смог достичь реальной максимальной скорости с него сняли массивное заднее антикрыло, которое как увеличивает прижимную силу при езде по треку, так и повышает аэродинамическое сопротивление на прямиках.

Во время первого заезда Chevrolet Corvette ZR1 разогнался до 346 километров в час, а во втором – до 338 километров в час. Средняя скорость составила 341 километр в час.

Самые быстрые автомобили в мире: десятка быстрейших тачек, которые можно (было) купить

Суперкар оснащается 6,2-литровой «восьмеркой» с механическим нагнетателем, выдающей 765 лошадиных сил. С нуля до 96 километров в час машина может ускоряться за 2,85 секунды, а до 160 километров в час – за шесть секунд. За 10,6 секунды купе проезжает 402-метровую дрэговую прямую.

Версия ZR1 дебютировала в конце прошлого года. Для модели предлагаются два вида заднего антикрыла, которые различаются степенью генерируемой прижимной силы. Также машина доступна с активными амортизаторами с магнитореологической жидкостью и спортивными покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

«Американец», который смог

Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу

Теги:
ChevroletCorvetteZR1Суперкары
Новости по теме
26 марта 2018
Мощнейший Chevrolet Corvette наберет «сотню» за 2,8 секунды
13 ноября 2017
Chevrolet Corvette ZR1: 765 сил, много крыльев и «автомат»