Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»

Сотрудники Speedkore спроектировали для машины кастомное шасси на стальной раме лестничного типа с алюминиевым полом. Кузовные панели преимущественно выполнили из карбона, часть выточили из цельных алюминиевых заготовок. Жёсткость кузова на кручение повысили за счет интегрированного каркаса безопасности.
Под капотом «Эволюции» установили 6,2-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем, заменив на нем приводной шкив, топливные форсунки и снабдив системой смазки с сухим картером, а также специальными впускным и выпускным коллекторами. После доработок отдача мотора, сопряженного с шестиступенчатой «механикой» Tremec T-56, выросла с 850 до 979 лошадиных сил.
Масклкар оснастили регулируемыми по высоте и жесткости амортизационными стойками, коваными колесами HRE и тормозами Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
В 2015 году в Speedkore построили хардкорный Dodge Charger, получивший название Tantrum. Двухдверку оснастили 9,0-литровым твин-турбо V8 производства Mercury Marine, изначально предназначенным для гоночных катеров. Отдача агрегата составила 1673 лошадиные силы.