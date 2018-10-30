Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»

Под капотом «Эволюции» установили 6,2-литровый двигатель V8 с приводным нагнетателем, заменив на нем приводной шкив, топливные форсунки и снабдив системой смазки с сухим картером, а также специальными впускным и выпускным коллекторами. После доработок отдача мотора, сопряженного с шестиступенчатой «механикой» Tremec T-56, выросла с 850 до 979 лошадиных сил.