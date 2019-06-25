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11:28

1014-сильный трактор установил рекорд скорости

Гай Мартин побил рекорд скорости Стига на тракторе

Гонщик Гай Мартин за рулем сельскохозяйственного трактора JCB Fastrac развил скорость в 167 километров в час. Это на 27 километров в час быстрее предыдущего рекорда, установленного Стигом в программе Top Gear год назад.
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JCB Fastrac приводит в движение 7,2-литровый дизельный двигатель, выдающий около 1014 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента. За подготовку трактора к рекордному заезду на аэродроме в Элингтоне отвечали специалисты из Williams Advanced Engineering, которые максимально облегчили вес машины и поработали над ее аэродинамикой.

JCB Fastrac установил рекорд Великобритании, но не попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрый трактор. Это произошло из-за того, что представителей Книги не позвали на заезд.

Источник: Farmers Weekly Video
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