1014-сильный трактор установил рекорд скорости

JCB Fastrac приводит в движение 7,2-литровый дизельный двигатель, выдающий около 1014 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента. За подготовку трактора к рекордному заезду на аэродроме в Элингтоне отвечали специалисты из Williams Advanced Engineering, которые максимально облегчили вес машины и поработали над ее аэродинамикой.