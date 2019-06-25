1014-сильный трактор установил рекорд скорости

JCB Fastrac приводит в движение 7,2-литровый дизельный двигатель, выдающий около 1014 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента. За подготовку трактора к рекордному заезду на аэродроме в Элингтоне отвечали специалисты из Williams Advanced Engineering, которые максимально облегчили вес машины и поработали над ее аэродинамикой.
JCB Fastrac установил рекорд Великобритании, но не попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрый трактор. Это произошло из-за того, что представителей Книги не позвали на заезд.