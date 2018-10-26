Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:40

McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями

Компания из Уокинга раскрыла детальную информацию о самой быстрой модели в истории

Компания McLaren раскрыла детальную информацию о супергибриде Speedtail — самой технологичной и быстрой модели в истории марки. Гиперкар получил полностью карбоновый кузов, активную алюминиевую подвеску и запатентованные гибкие элероны, выполняющие функцию антикрыла. Все 106 экземпляров Speedtail уже проданы.

McLaren Speedtail построен вокруг индивидуально спроектированного для модели карбонового монокока. Кузов в форме вытянутой капли также целиком выполнен из углепластика. Длина машины — 5137 миллиметров. Супергибрид оснащен активной подвеской с рычагами из алюминия, карбон-керамическими тормозами и специальной версией покрышек Pirelli P-ZERO. Общая масса гиперкара составляет 1430 килограммов.

Для гиперкара предусмотрен режим максимальной скорости Velocity. В нём машина приседает на 35 миллиметров, а силовая установка начинает работать с полной отдачей.

Гибридная силовая установка суммарной мощностью 1050 лошадиных сил разгоняет McLaren Speedtail с нуля до 300 километров в час за 12,8 секунды. Для сравнения, McLaren P1 на это требуется 16,5 секунды. Время разгона до «сотни» производитель пока не раскрывает.

Турбулентность в колесных арках McLaren Speedtail призваны снизить вентиляционные отверстия в нижней части дверей и вертикальные лезвия за кромкой задних крыльев. Воздух для охлаждения силовой установки поступает в моторный отсек через два воздухозаборника, расположенных сразу за стеклянным куполом кабины и разделенных стоп-сигналом.

В кузове McLaren Speedtail проложено множество воздуховодов для оптимального распределения набегающих потоков воздуха. Передние колеса закрыты фиксированными аэродинамическими колпаками из углепластика. По аэродинамическим соображениям у гиперкара отсутствуют ручки дверей, а боковые зеркала заменены убирающимися в двери камерами. Сзади расположена пара подвижных элеронов из гибкого углепластика, которые составляют единое целое с карбоновым кузовом — расстояние между подвижной частью и фиксированной всего один миллиметр.

На высокой скорости гибкие секции повышают стабильность гиперкара. Они меняют центр аэродинамического давления, создают дополнительную прижимную силу и работают как воздушный тормоз.

Салон гиперкара оборудован тремя креслами с каркасами из углепластика. Верхняя часть лобового стекла самозатемняется. В отделке используется тонкопленочный карбон, разработанный часовой мануфактурой Richard Mille. Этот материал состоит из большого количества очень тонких слоев углеволокна, переплетенных под углом в 45 градусов и создающих на поверхности рисунок «текущей воды». Из него сделана, в частности, верхняя консоль, подрулевые лепестки и накладки на руле.

Кузовные детали — сплиттер, диффузор, сделаны из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана.

Помимо углепастика, в отделке используется уникальная кожа, во время производства которой под поверхность вдувается воздух, что делает материал мягче и легче на 30 процентов. При этом покупатель гиперкара может выбрать рисунок и цвет декоративной прострочки, добавить тиснение.

McLaren Speedtail станет первой моделью, разработанной в рамках стратегического плана развития Track25. Согласно документу, в течение семи лет марка выпустит 18 новых машин, при этом все суперкары к этому времени станут гибридными. Также будут разработаны новые вспомогательные системы управления и высокопроизводительные батарейные установки, способные обеспечить до 30 минут на гоночном треке

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...