McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями

Салон гиперкара оборудован тремя креслами с каркасами из углепластика. Верхняя часть лобового стекла самозатемняется. В отделке используется тонкопленочный карбон, разработанный часовой мануфактурой Richard Mille. Этот материал состоит из большого количества очень тонких слоев углеволокна, переплетенных под углом в 45 градусов и создающих на поверхности рисунок «текущей воды». Из него сделана, в частности, верхняя консоль, подрулевые лепестки и накладки на руле.

Кузовные детали — сплиттер, диффузор, сделаны из материала под названием Titanium Deposition Carbon Fibre, который представляет собой углеволокно с напылением из титана.