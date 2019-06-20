Audi выпустила короткометражку с Человеком-пауком

По сюжету Питер Паркер оказывается на «Научной выставке», однако его проект на уровень ниже того, что подготовили другие ученики. На помощь приходит организация «Щит» со своей новейшей разработкой «2025».

«2025» оказывается электромобилем Audi e-tron GT. Он укомплектован 590-сильной электрической установкой, которая позволяет спорткару разгоняться с места до «сотни» за 3,5 секунды и проезжать на одной зарядке до 400 километров. Герои короткометражки, Питер и его приятель Нед, выдают e-tron GT за собственный проект.