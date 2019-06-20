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18:05

Audi выпустила короткометражку с Человеком-пауком

Проморолик нового e-tron GT сняли с размахом киновселенной Marvel

Audi совместно с Sony Pictures Entertainment представила трехминутный ролик об одном школьном дне Питера Паркера.
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По сюжету Питер Паркер оказывается на «Научной выставке», однако его проект на уровень ниже того, что подготовили другие ученики. На помощь приходит организация «Щит» со своей новейшей разработкой «2025».

«2025» оказывается электромобилем Audi e-tron GT. Он укомплектован 590-сильной электрической установкой, которая позволяет спорткару разгоняться с места до «сотни» за 3,5 секунды и проезжать на одной зарядке до 400 километров. Герои короткометражки, Питер и его приятель Нед, выдают e-tron GT за собственный проект.

Автомобили Audi уже давно стали «фишкой» фильмов Marvel, а R8 даже поулчил неофициальное название «машины Железного человека» после киноленты об этом супергерое. В новом фильме «Человек-паук: Вдали от дома» появятся электрический кроссовер Audi e-tron, а также Audi A7 и Audi Q8.

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