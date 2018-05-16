Обновленный Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа

Обновленный кроссовер Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа. Машину поймали на одной из заправок недалеко от Нюрбургринга. Снимки со ссылкой на Automedia опубликовало издание Motor1.

После рестайлинга Kia Sportage получит решетку радиатора измененной формы, другие бамперы, головную оптику и задние фары. Также поменяется внешний вид противотуманных фар. В салоне, вероятно, появится обновленная мультимедийная система.

1/2 2/2 Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com Нынешний Sportage

Об изменениях технической начинки подробной информации пока нет. Предполагается, что Sportage первым линейки марки получит умеренную гибридную силовую установку EcoDynamics+ на базе дизельного мотора. Вместе с последним будет работать 10-киловаттный электромотор, выполняющий функции стартера и генератора, и компактная литий-ионная батарея емкостью 0,46 киловатт-часа.

1/2 2/2 Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com Нынешний Sportage

Одним из достоинств такой системы называется простота интеграции в существующие модели без необходимости существенных переделок. Кроме того, «мягкий» гибрид позволит снизить расхода топлива на четыре процента при испытаниях по циклу WLTP и на семь процентов по стандарту NEDC.

Нынешний Kia Sportage предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающими 150 и 177 лошадиных сил. Также для модели доступен 185-сильный двухлитровый дизель. Цены на кроссовер начинаются от 1 179 900 рублей за автомобили 2017 модельного года.