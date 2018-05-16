У машины поменяется форма решетки радиатора, головная и задняя оптика

Пульс

Обновленный Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа

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16 мая 2018

Обновленный кроссовер Kia Sportage сфотографировали без камуфляжа. Машину поймали на одной из заправок недалеко от Нюрбургринга. Снимки со ссылкой на Automedia опубликовало издание Motor1.

После рестайлинга Kia Sportage получит решетку радиатора измененной формы, другие бамперы, головную оптику и задние фары. Также поменяется внешний вид противотуманных фар. В салоне, вероятно, появится обновленная мультимедийная система.

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Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com

Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com

Нынешний Sportage

Нынешний Sportage

Об изменениях технической начинки подробной информации пока нет. Предполагается, что Sportage первым линейки марки получит умеренную гибридную силовую установку EcoDynamics+ на базе дизельного мотора. Вместе с последним будет работать 10-киловаттный электромотор, выполняющий функции стартера и генератора, и компактная литий-ионная батарея емкостью 0,46 киловатт-часа.

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Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com

Обновленный Sportage. Фото Automedia с сайта Motor1.com

Нынешний Sportage

Нынешний Sportage

Одним из достоинств такой системы называется простота интеграции в существующие модели без необходимости существенных переделок. Кроме того, «мягкий» гибрид позволит снизить расхода топлива на четыре процента при испытаниях по циклу WLTP и на семь процентов по стандарту NEDC.

Нынешний Kia Sportage предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающими 150 и 177 лошадиных сил. Также для модели доступен 185-сильный двухлитровый дизель. Цены на кроссовер начинаются от 1 179 900 рублей за автомобили 2017 модельного года.

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Фото Automedia с сайта Motor1.com
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