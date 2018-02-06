Большому кроссоверу Skoda добавили спортивности в России

Компания Skoda вывела на российский рынок новую модификацию большого кроссовера Kodiaq, которая называется Sportline. Цены на модель в такой версии начинаются с 2 180 000 рублей.

От любой другой версии Skoda Kodiaq новинка отличается черной решеткой радиатора и корпусами боковых зеркал, боковыми накладками, 19-дйюмовыми колесами, алюминиевыми накладками на педали, а также спортивными креслами с комбинированной обивкой.

Kodiaq Sportline будет доступен на российском рынке с тремя двигателями: бензиновыми 1.4 и 2.0 мощностью 150 и 180 лошадиных сил соответственно, а также с двухлитровым дизелем, который выдает 150 сил. Все версии комплектуются полным приводом.

Кроссовер с мотором 1.4 оснащается шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями, а остальные версии – семидиапазонным «роботом».

Цена на Skoda Kodiaq Sportline

Мотор Цена (руб.) 1.4 TSI 2 180 000 2.0 TSI 2 528 000 2.0 TDI 2 483 000

В октябре 2017 года на российский рынок вышла внедорожная версия Kodiaq – Scout. Цены на такую модификацию начинаются с 2 207 000 рублей. Базовая версия кроссовера стоит в России 2 017 000 рублей.