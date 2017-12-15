Флагманская модель получила пакет внешних доработок

Пульс

Audi сделала новый седан A8 спортивнее

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15 декабря 2017

Компания Audi подготовила спорт-пакет для флагманского седана A8 нового поколения. Набор включает в себя более агрессивные элементы обвеса кузова и спортивные передние сиденья.

[Когда рулить уже не обязательно: тест-драйв флагманского седана Audi A8](https://motor.ru/testdrives/newaudia8.htm)

Когда рулить уже не обязательно: тест-драйв флагманского седана Audi A8

В состав спорт-пакета входит новый передний бампер с дополнительными алюминиевыми накладками в нижней части и иными секциями противотуманных фар. Они стали больше, получили сетчатую решетку и добавочные вертикальные секции, визуально отделяющие их от решетки радиатора.

Также у такого автомобиля появятся другие, более широкие, накладки на пороги и новый задний бампер с интегрированным диффузором. Для салона предлагаются спортивные кресла с увеличенной боковой поддержкой и логотипами с буквой «S» (под этим индексом выпускают «заряженные» модели Audi).

В Европе спорт-пакет начнут продавать с конца января. Набор внешних доработок обойдется в 1950 евро, а сиденья будут стоить еще 4520 евро.

Новый седан Audi A8 дебютировал в июле этого года. Автомобиль получил систему автопилотирования для пробок, подвеску, способную приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками, функцию массажа ступней пассажиров второго ряда, и интерьер почти без физических кнопок.

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