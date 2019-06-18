Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:14

Посмотрите первый трейлер мультсериала по мотивам «Форсажа»

Новый мультфильм можно будет посмотреть на Netflix

Студия Dreamworks Animation опубликовала первый тизер мультсериала по мотивам франшизы «Форсаж» – Fast & Furious: Spy Racers. Его будет показывать стриминговый видеосервис Netflix. Первый эпизод выйдет уже в этом году (точная дата пока не называется).
Загрузка...

Главным героем мультфильма станет двоюродный брат Доминика Торетто Тони. Вместе с друзьями он будет бороться против преступной организации, которая действует под прикрытием элитной гоночной лиги. При этом сам Тони окажется завербован неким правительственным агентством.

Исполнительными продюсерами станут сценарист Тим Хедрик («Вольтрон: Легендарный защитник»), Брэт Хааланд («Да здравствует король Джулиан») и актер Вин Дизель.

Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете

Девятая часть фильма «Форсаж» выйдет 10 апреля 2020 года. Восьмая серия франшизы собрала в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...