Посмотрите первый трейлер мультсериала по мотивам «Форсажа»

Главным героем мультфильма станет двоюродный брат Доминика Торетто Тони. Вместе с друзьями он будет бороться против преступной организации, которая действует под прикрытием элитной гоночной лиги. При этом сам Тони окажется завербован неким правительственным агентством.
Исполнительными продюсерами станут сценарист Тим Хедрик («Вольтрон: Легендарный защитник»), Брэт Хааланд («Да здравствует король Джулиан») и актер Вин Дизель.
Девятая часть фильма «Форсаж» выйдет 10 апреля 2020 года. Восьмая серия франшизы собрала в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов.