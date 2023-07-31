Средняя цена Каско за полгода существенно выросла

Средняя цена Каско за полгода существенно вырослаГлавной причиной роста стоимости стало подорожание автомобилей и их ремонта.
Цена Каско с классическим наполнением выросла в среднем на 5-14 процентов с начала года. Об этом газете «Известия» сообщили в крупнейших страховых компаниях. Такой рост стоимости обусловлен прежде всего увеличением цен самих автомобилей и их ремонта. Запчасти подорожали уже на 20-30 процентов с начала года, отмечают дилеры. Сильнее всего страховые тарифы выросли для владельцев Mercedes-Benz. По мнению экспертов отрасли, стабилизировать ситуацию на рынке сможет перенастройка логистики и запуск индустрии восстановления автозапчастей.
В частности, в СОГАЗ отметили рост цен КАСКО на 14% в ответ на увеличение тарифов на европейские и японские бренды машин из-за удорожания их ремонта. Помимо этого, выросла доля клиентов, которые страховали новые автомобили. По данным пресс-службы «Совкомбанк Страхования», в первом полугодии рост цен колебался в пределах 10процентов и достиг около 70 тысяч рублей, тогда как в прошлом году вследствие подорожания из-за санкций авто и запчастей средняя цена каско выросла на 25–30 процентов.
В СК «Росгосстрах» отмечают рост средней стоимость полиса с полным покрытием на 5,4 процента в первом полугодии. При этом запчасти Mercedes подорожали на 70–80 процентов. Серьезную корректировку тарифов по Mercedes из-за удорожания запчастей отмечают также в «Абсолют Страховании» и «Ренессанс Страховании». В пресс-службе ВСК сообщили о росте средней премии по КАСКО в этом году уже на 6,7 процента.
По данным автодилеров, из-за ослабления рубля в июле ожидается дальнейший рост цен на автозапчасти в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Согласно оценке автохолдинга «Ключавто», рост стоимости автозапчастей до конца года может составить 20-25 процентов. При этом заметнее всего могут вырасти цены на так называемые «расходники», которые требуют регулярной замены. В первом полугодии в «Автодоме» уже отмечают рост цен на запчасти на 30-35 процентов, в «Авилоне» оценивают этот показатель в 20-25 процентов.
Как ранее сообщили в Российском союзе автостраховщиков, осенью 2023 года в России могут появиться краткосрочные и дешевые полисы ОСАГО. Корректировка соответствующего закона позволит сэкономить сразу нескольким категориям водителей.