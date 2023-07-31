Средняя цена Каско за полгода существенно выросла

В СК «Росгосстрах» отмечают рост средней стоимость полиса с полным покрытием на 5,4 процента в первом полугодии. При этом запчасти Mercedes подорожали на 70–80 процентов. Серьезную корректировку тарифов по Mercedes из-за удорожания запчастей отмечают также в «Абсолют Страховании» и «Ренессанс Страховании». В пресс-службе ВСК сообщили о росте средней премии по КАСКО в этом году уже на 6,7 процента.

По данным автодилеров, из-за ослабления рубля в июле ожидается дальнейший рост цен на автозапчасти в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Согласно оценке автохолдинга «Ключавто», рост стоимости автозапчастей до конца года может составить 20-25 процентов. При этом заметнее всего могут вырасти цены на так называемые «расходники», которые требуют регулярной замены. В первом полугодии в «Автодоме» уже отмечают рост цен на запчасти на 30-35 процентов, в «Авилоне» оценивают этот показатель в 20-25 процентов.