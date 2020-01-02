Посмотрите на первый электрический суперкар из Шри-Ланки

Анонсированный ещё в 2015 году Vega должен был получить 900-сильную силовую установку. Однако сейчас компания заявляет более приземленные цифры. У суперкара будет два электромотора с пиковой отдачей в 300 киловатт (408 сил и 720 Нм момента) и литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением и плотностью хранения энергии 220 ватт-часов на литр объема (общая емкость неизвестна). Заявлены время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) за четыре секунды ровно и запас хода 240 километров.
Есть и ряд инновационных решений. Во-первых, компания уверяет, что разработала очень сложные алгоритмы управления силовой установкой, во-вторых, некоторые ноу-хау применены к компоновке аккумуляторных ячеек, системе контроля электропитанием и управляющему программному обеспечению. Наконец, Vega EVX получит систему полуавтономного вождения с контролем полосы, распознаванием знаков и пешеходов.
Компания Vega Innovations входит в состав CodeGen Group, основная деятельность которой разработка программного обеспечения. Главный исполнительный директор Харша Субасингхе имеет ученую степень в области искусственного интеллекта и программных агентов; должность директора по стратегическому планированию занимает Бешан Кулапала, ранее работавший техническим директором в Intel.