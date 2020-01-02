Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:09

Посмотрите на первый электрический суперкар из Шри-Ланки

Купе Vega EVX дебютирует в Женеве будущей весной

Алексей Носаченко
Фирма Vega Innovations из Шри-Ланки планирует представить на автосалоне в Женеве свой дебютный проект. Это электрический суперкар EVX с полным приводом, литий-железо-фосфатным аккумулятором и пробегом без подзарядки 240 километров.

Анонсированный ещё в 2015 году Vega должен был получить 900-сильную силовую установку. Однако сейчас компания заявляет более приземленные цифры. У суперкара будет два электромотора с пиковой отдачей в 300 киловатт (408 сил и 720 Нм момента) и литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением и плотностью хранения энергии 220 ватт-часов на литр объема (общая емкость неизвестна). Заявлены время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) за четыре секунды ровно и запас хода 240 километров.

>
Reload
1 / 4

Есть и ряд инновационных решений. Во-первых, компания уверяет, что разработала очень сложные алгоритмы управления силовой установкой, во-вторых, некоторые ноу-хау применены к компоновке аккумуляторных ячеек, системе контроля электропитанием и управляющему программному обеспечению. Наконец, Vega EVX получит систему полуавтономного вождения с контролем полосы, распознаванием знаков и пешеходов.

Компания Vega Innovations входит в состав CodeGen Group, основная деятельность которой разработка программного обеспечения. Главный исполнительный директор Харша Субасингхе имеет ученую степень в области искусственного интеллекта и программных агентов; должность директора по стратегическому планированию занимает Бешан Кулапала, ранее работавший техническим директором в Intel.