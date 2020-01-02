Посмотрите на первый электрический суперкар из Шри-Ланки

Анонсированный ещё в 2015 году Vega должен был получить 900-сильную силовую установку. Однако сейчас компания заявляет более приземленные цифры. У суперкара будет два электромотора с пиковой отдачей в 300 киловатт (408 сил и 720 Нм момента) и литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением и плотностью хранения энергии 220 ватт-часов на литр объема (общая емкость неизвестна). Заявлены время разгона до 60 миль в час (97 километров в час) за четыре секунды ровно и запас хода 240 километров.