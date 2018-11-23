Марка SsangYong практически ушла из России. Снова

Как пишет «Авторевю», московские дилеры распродали последние машины еще летом, а общие остатки на всю страну не превышают десятка кроссоверов Tivoli и Tivoli XLV. Дорестайлинговый Actyon не продается с весны, при этом обновленный вариант до России так и не добрался.
По данным АЕБ, в прошлом году на российском рынке реализовали 123 автомобиля SsangYong, за 10 месяцев текущего — 101 машину. Возобновлять поставки дистрибьютор Sollers пока не планирует. Немного оживить продажи, считают в «Авторевю», мог бы рамный SsangYong Rexton нового поколения, но процедура его сертификации даже не запущена.
Сейчас дилеры марки просят за компактный вседорожник Tivoli минимум 999 тысяч рублей. Остальные модели, например, у московского «Мейджора», в продаже попросту отсутствуют. При этом рекомендованная розничная цена «растянутого» Tivoli XLV установлена на уровне 1 289 000 рублей, Actyon — 1 169 000 рублей.
Что касается нового SsangYong Rexton, то его представили в марте 2017 года. Внедорожник получил опциональный полный привод с жестким подключением передней оси и понижающей передачей, современную «мультимедийку» с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также два мотора на выбор: дизель 2.2 мощностью 181 лошадиную силу и 225-сильную бензиновую «турбочетверку» объемом два литра.