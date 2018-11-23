Марка SsangYong практически ушла из России. Снова

Как пишет «Авторевю», московские дилеры распродали последние машины еще летом, а общие остатки на всю страну не превышают десятка кроссоверов Tivoli и Tivoli XLV. Дорестайлинговый Actyon не продается с весны, при этом обновленный вариант до России так и не добрался.

По данным АЕБ, в прошлом году на российском рынке реализовали 123 автомобиля SsangYong, за 10 месяцев текущего — 101 машину. Возобновлять поставки дистрибьютор Sollers пока не планирует. Немного оживить продажи, считают в «Авторевю», мог бы рамный SsangYong Rexton нового поколения, но процедура его сертификации даже не запущена.