Внешность нового SsangYong Rexton раскрыта до премьеры

Компания SsangYong называет доработанный Rexton «абсолютно новым», но судя по пропорциям кузова и характерным боковинам, речь идёт о глубоком рестайлинге. Официально опубликованы только два затемнённых тизера, но очевидцам удалось подловить внедорожник без камуфляжа в ходе фирменной фотосессии.

Инсайдеры полагают, что модная хромированная крупноячеистая радиаторная решётка, а также диодные фары и фонари с замысловатым рисунком — не самые важные изменения SsangYong Rexton. Главное техническое новшество ожидается под капотом — компанию проверенному 187-сильному турбодизелю 2.2 может составить более экономичный мотор.