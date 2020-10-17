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Внешность нового SsangYong Rexton раскрыта до премьеры

Рамный внедорожник SsangYong ждёт глобальное обновление

Новый SsangYong Rexton © autospy.net
Сергей Ильин
Фотошпионы раскрыли внешность нового SsangYong Rexton до официальной премьеры, запланированной на 4 ноября. Корейский внедорожник обзавёлся выразительной радиаторной решёткой и полностью светодиодной оптикой; ещё ожидается апгрейд интерьера и расширение гаммы двигателей.

Компания SsangYong называет доработанный Rexton «абсолютно новым», но судя по пропорциям кузова и характерным боковинам, речь идёт о глубоком рестайлинге. Официально опубликованы только два затемнённых тизера, но очевидцам удалось подловить внедорожник без камуфляжа в ходе фирменной фотосессии.

Инсайдеры полагают, что модная хромированная крупноячеистая радиаторная решётка, а также диодные фары и фонари с замысловатым рисунком — не самые важные изменения SsangYong Rexton. Главное техническое новшество ожидается под капотом — компанию проверенному 187-сильному турбодизелю 2.2 может составить более экономичный мотор.

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Новый SsangYong Rexton

Фото: autospy.net

Вдобавок, инженеры и дизайнеры корейской фирмы планируют освежить интерьер, установив новую мультимедиасистему, а также отказаться от архаичного селектора «автомата», заменив его нефиксируемым джойстиком. В перечне опций может появиться адаптивный круиз-контроль.

Конструкция внедорожника не поменяется: Rexton сохранит рамную архитектуру с базовым задним приводом, жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей.

Глобальная премьера нового SsangYong Rexton запланирована на 4 ноября, чуть позже по аналогичному рецепту обновят пикап Rexton Sports. От успеха семейства Rexton может зависеть судьба автопроизводителя, ведь продажи SsangYong во всех странах падают, и южнокорейский бренд находится под угрозой банкротства.

Источник: Autospy.net