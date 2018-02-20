Светодиоды и электромотор: вот таким станет следующий SsangYong Actyon

Компания SsangYong привезет на Женевский автосалон концептуальный кроссовер e-SIV. Новинка дает представление о том, как может выглядеть модель, которая придет на смену Korando (России она известна под названием Actyon).

Прототип получил большую шестиугольную решетку радиатора, как на новом Rexton, светодиодную оптику и электрическую силовую установку. Двигатель автомобиля развивает 190 лошадиных сил, а блок аккумуляторов позволяет ему проехать без подзарядки до 450 километров.

Кроссовер способен разгоняться на электротяге до 150 километров в час. С помощью системы быстрой подзарядки на 80 процентов батареи можно «заправить» за 50 минут.

Ранее в SsangYong заявляли, что намерены выпустить целую линейку экомоделей, включая гибриды и электрокары. Одной из будущих новинок должна стал версия компактного кроссовера Tivoli на электротяге. Выход таких автомобилей запланирован на 2019-2020 год.

Ожидается, что замена SsangYong Korando появится в серии в 2019 году.

Последней новинкой южнокорейской марки стал Rexton. Флагманский внедорожник стал больше и просторнее предшественника, получил раму из высокопрочной стали и два мотора, включая 181-сильный дизель 2.2 и 225-сильный двухлитровый бензиновый агрегат. В России модель не продается.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?