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27 августа 15:02

Гиперкар-ящер, который делали восемь лет: 1750 сил и 480 км/ч

Дебютировало купе Tuatara от американской фирмы SSC

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Американская фирма SSC North America (или Shelby SuperCars) представила на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич суперкар Tuatara. Это серийный вариант одноименного концепт-кара, дебютировавшего еще в 2010 году. Его главная особенность — сверхмощный мотор: V8 с двумя турбинами должен развивать около 1750 лошадиных сил.

Гиперкар назван в честь гаттерии — реликтовой ящерицы, обитающей в Новой Зеландии. Словом «туатара» животное называют аборигены — на языке маори это значит «гребни на спине». Это определение подходит к внешности суперкара: позади дверей у него пара небольших крылышек, на задке — пара аэродинамических плавников.

Шасси суперкара SSC Tuatara

Шасси и кузов полностью оригинальные: в основе лежит углепластиковый каркас. Из этого же материала выполнены и внешние панели. Благодаря этому масса машины составляет всего 1247 килограммов.

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А вот силовой агрегат покупной. Двигатель подготовлен небольшим ателье Nelson Racing Engines из Лос-Анджелеса. Первоначально в SSC обещали установить семилитровый мотор, но в итоге объем заметно ниже — 5,9 литра. Судя по всему, нижневальный V8 построен на основе серийного агрегата одного из американских производителей.

Двигатель снабжен двумя турбинами, охлаждение наддувочного воздуха — при помощи пары жидкостных интеркулеров, подача топлива — двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине он развивает 1350 лошадиных сил, а на бензо-спиртовой смеси E85 максимальная мощность должна превысить 1750 лошадиных сил.

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Трансмиссия — шестиступенчатый «робот» итальянской фирмы Cima. Коробка передач выполнена по традиционной схеме с одним сцеплением и снабжена секвентальной системой переключения фирмы Automac. Аналогичные трансмиссии применяются на суперкарах Pagani Zonda, Koenigsegg, Gumpert Apollo.

Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Cima

Внешность суперкара создал американский дизайнер Джейсон Кастриота. Раньше он работал в ателье Pininfarina, где принимал участие в создании спорткаров Ferrari 599 GTB Fiorano и Maserati GranTurismo. А в качестве главного дизайнера он руководил созданием штучных купе Ferrari P4/5 by Pininfarina и Ferrari 612 Kappa.

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Концепт-кар SSC Tuatara 2010 года

Располагая 1750-сильным двигателем, SSC Tuatara должен стать одним из самых мощных дорожных автомобилей в мире — если не самым мощным. Так, мотор W16 на новейшем Bugatti Divo развивает 1500 лошадиных сил, такова же максимальная отдача гибридной бензо-электрической установки на Koenigsegg Regera, мотор V8 7.6 на Hennesey Venom F5 выдает 1600 сил. Заметно больше обещают создатели Arash AF10 (2100 сил) и Devel Sixteen (5000 сил), но оба автомобиля пока находятся в статусе концепт-каров.

По данным SSC, Tuatara отличается лучшей в классе аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,279 (для сравнения, у Bugatti Veyron показатель 0,36, у Koenigsegg Agera — 0.33). По расчетам инженеров SSC, это должно позволить суперкару достичь максимальной скорости 480 километров в час.

Основатель фирмы Shelby SuperCars Джерод Шелби с первой моделью SSC Aero

Компания Shelby SuperCars основана в 1998 году, и не имеет отношения к легендарному конструктору Кэрролу Шелби: название она получила в честь ее основателя и владельца Джерода Шелби.

Первым и пока единственным проектом фирмы был суперкар SSC Aero: купе с клиновидным кузовом, напоминающим Lamborghini Diablo, оснащалось восьмицилиндровыми двигателями от Chevrolet Corvette, форсированными при помощи турбонаддува.

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Рекордный SSC Ultimate Aero TT

Фирма получила известность благодаря попаданию в Книгу рекордов Гиннесса: модификация купе SSC Ultimate Aero TT в 2007 году развила скорость 412,28 километров в час. На протяжении трех лет суперкар считался самым быстрым серийным автомобилем в мире, пока его результат не перекрыл Bugatti Veyron Super Sport (431 километр в час).

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