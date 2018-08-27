Гиперкар-ящер, который делали восемь лет: 1750 сил и 480 км/ч

А вот силовой агрегат покупной. Двигатель подготовлен небольшим ателье Nelson Racing Engines из Лос-Анджелеса. Первоначально в SSC обещали установить семилитровый мотор, но в итоге объем заметно ниже — 5,9 литра. Судя по всему, нижневальный V8 построен на основе серийного агрегата одного из американских производителей.

Двигатель снабжен двумя турбинами, охлаждение наддувочного воздуха — при помощи пары жидкостных интеркулеров, подача топлива — двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине он развивает 1350 лошадиных сил, а на бензо-спиртовой смеси E85 максимальная мощность должна превысить 1750 лошадиных сил.