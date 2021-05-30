У быстрейшего в мире гиперкара появилась «трековая» спецверсия

Об изменениях в силовой установке и шасси в SSC не сообщают: Tuatara Striker оснащается тем же 1369-сильным V8 объёмом 5,9 литра, который работает в связке с 7-скоростным «роботом». Похоже, исполнение Striker получит доступ на дороги общего пользования, ведь заявленный тираж солидный — будет сделано 100 экземпляров.

Чуть позже SSC покажет ещё более бескомпромиссную Tuatara Aggressor с 2232-сильным двигателем V8. Известно, что по сути речь идёт о гоночном болиде с каркасом безопасности, спартанском кокпитом и прямоточной выпускной системой. Будет сделано десять SSC Tuatara Aggressor, и за пределами автодромов ездить на них не получится.