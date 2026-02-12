Стала известна цена 6-ступенчатой «механики» для автомобилей УАЗ

Новинку может приобрести любой желающий

Motor выяснил стоимость 6-ступенчатой коробки для моделей УАЗ. Продавцы автозапчастей начали предлагать клиентам 6-ступенчатую механическую коробку передач производства ПАО «Соллерс». Такими агрегатами пока оснащаются только заднеприводные грузовики УАЗ «Профи», но уже скоро такая трансмиссия также появится на других моделях, включая «Патриот».