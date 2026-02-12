Стала известна цена 6-ступенчатой «механики» для автомобилей УАЗ

Опубликовано 12 февраля 2026, 12:111 мин.
Стала известна цена 6-ступенчатой «механики» для автомобилей УАЗНовинку может приобрести любой желающий
Motor выяснил стоимость 6-ступенчатой коробки для моделей УАЗ. Продавцы автозапчастей начали предлагать клиентам 6-ступенчатую механическую коробку передач производства ПАО «Соллерс». Такими агрегатами пока оснащаются только заднеприводные грузовики УАЗ «Профи», но уже скоро такая трансмиссия также появится на других моделях, включая «Патриот».
Как стало известно редакции журнала Motor, стоимость агрегата, выпущенного Заволжским моторным заводом, составляет от 205 до 210 тыс. рублей.
Для сравнения, примерно столько же (около 210 тыс. рублей) сейчас стоит коробка передач корейской марки Dymos — ими автомобили УАЗ оснащались ранее.
Уточним, что новая «шестиступка» представляет собой локализованный вариант китайской трансмиссии JAC LC6T32. Такими вдобавок оборудованы грузовые модели бренда Sollers.
Между тем, УАЗ тестирует новые модели с дизельным двигателем. Основная задача инженеров на данном этапе — обеспечить стабильную и корректную работу всех систем дизельного силового агрегата в сильные холода.
