Стали известны сроки появления Skoda Karoq в России

В интервью изданию 110km он сообщил, что локализованный Karoq официально представят российской публике уже в декабре этого года, а в феврале-марте начнется прием заказов на автомобиль. При этом Прохазка заметил, что в первый год продаж руководство марки не ждет, что он обгонит по продажам «старший» Kodiaq, поскольку на старте у «Карока» будет меньше моторов и комплектаций.

Сборку компактного кроссовера наладят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где уже собирают бестселлер марки Octavia и кроссовер Kodiaq. Помимо этого, у компании есть еще один завод в Калуге, который занимается выпуском самой «младшей» модели в линейке, лифтбека Rapid.