Стали известны сроки появления Skoda Karoq в России

В интервью изданию 110km он сообщил, что локализованный Karoq официально представят российской публике уже в декабре этого года, а в феврале-марте начнется прием заказов на автомобиль. При этом Прохазка заметил, что в первый год продаж руководство марки не ждет, что он обгонит по продажам «старший» Kodiaq, поскольку на старте у «Карока» будет меньше моторов и комплектаций.
Сборку компактного кроссовера наладят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где уже собирают бестселлер марки Octavia и кроссовер Kodiaq. Помимо этого, у компании есть еще один завод в Калуге, который занимается выпуском самой «младшей» модели в линейке, лифтбека Rapid.
Новое поколение «Рапида», по словам руководителя российского офиса, также будут собирать на мощностях отечественных заводов. Прохазка отказался называть какие-либо сроки появления модели в России и сказал, что точный ответ он сможет дать только через месяц. Он добавил, что новое поколение лифтбека гораздо современнее текущей модификации и станет «чем-то похоже на новую Octavia».
Кроссовер Skoda Karoq дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Автомобиль, как и остальные модели концерна Volkswagen Group, построен на модульной платформе MQB, в моторной гамме два бензиновых и три дизельных агрегата мощностью от 115 до 190 лошадиных сил.
На домашнем чешском рынке базовая комплектация стоит 490 900 крон, что эквивалентно 1 360 930 рублям. Топовая версия Sportline обойдется в 675 900 крон или в 1 873 808 рублей. Более вместительный Skoda Kodiaq российской сборки при этом стоит от 1 457 000 рублей за базовое исполнение Active, а комплектация Sportline будет стоить минимум 2 826 000 рублей.