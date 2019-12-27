В Москве угнали лимузин Сталина

В ночь с 26 на 27 декабря шестеро мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС-115 на эвакуатор и скрылись. Местоположение автомобиля и угонщиков пока неизвестно. Baza пишет, что по документам бронированный лимузин принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.
ЗИС-115 — легендарный советский автомобиль высшего класса. Он выпускался несколькими сериями в 1949–1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Лимузин предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР, а его общий тираж составил 56 экземпляров.
На ЗИС-115 устанавливался двигатель от ЗИС-110 — 6,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 140 лошадиных сил — и трехступенчатая механическая коробка передач.
Угон с помощью эвакуатора — самый нечастый способ кражи автомобилей. В рейтинге МВД он занимает последнюю строчку после специальных устройств для вскрытия замков и банального разбивания стекол для доступа в салон. Причина — наличие «липовых» документов, которые подтвердят законность перевозки.
За 2019 год в Москве похитили 1754 машины, что на четверть меньше показателя прошлого года. Наибольшее количество угонов пришлось на модели марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ.