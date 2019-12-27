В Москве угнали лимузин Сталина

В ночь с 26 на 27 декабря шестеро мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС-115 на эвакуатор и скрылись. Местоположение автомобиля и угонщиков пока неизвестно. Baza пишет, что по документам бронированный лимузин принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

ЗИС-115 — легендарный советский автомобиль высшего класса. Он выпускался несколькими сериями в 1949–1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Лимузин предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР, а его общий тираж составил 56 экземпляров.