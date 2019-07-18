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11:27

За пластмассовый внедорожник на базе «Нивы» попросили больше миллиона рублей

Автомобиль «Сталкер» появился в продаже у одного из тольяттинских дилеров «Лады»

На парковке одного из дилеров «Лады» в Тольятти появился внедорожник «Сталкер», созданный компанией «Апал» на базе Lada 4x4. Стоимость модели превышает 1,2 миллиона рублей.
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Фотографии новинки опубликовал портал Drom.ru. У дилера представлен трехдверный внедорожник с каркасом из металлических труб. Внешние и внутренние панели выполнены из пластика — компания «Апал», которая занимается разработкой автомобиля, специализируется на производстве различных изделий из пластмассы и композитных материалов. По заявлению производителя, пластик не уступает по надежности металлу, но при этом он гораздо легче и более устойчив к перепадам температур.

Drom.ru

Благодаря использованию пластиковых элементов, инженерам «Апала» удалось снизить массу автомобиля, что, соответственно, положительно повлияло на расход топлива. Кроме того, из-за низкой теплопроводности в автомобиле довольно прохладно летом, а зимой напротив будет тепло. Еще одним преимуществом по сравнению с металлом является больший срок службы — пластик не гниет и не ржавеет, а также выгорает значительно медленнее.

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Длина «Сталкера» составляет 3550 миллиметров, ширина — 1646, а высота — 1751 миллиметр. Все силовые агрегаты автомобиль позаимствовал у отечественного внедорожника Lada 4x4 — под капотом установлен стандартный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами объемом 1,7 литра и мощностью 83 лошадиные силы.

Под лобовым стеклом автомобиля, лежит бумажка с названием модели «Сталкер» и ценой. За представленную модель дилер назначил ценник в 1 233 000 рублей. Тираж новинки не будет массовым — представители «Апала» говорят, что максимально в продажу поступит 150 таких автомобилей.

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