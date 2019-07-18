За пластмассовый внедорожник на базе «Нивы» попросили больше миллиона рублей

Фотографии новинки опубликовал портал Drom.ru. У дилера представлен трехдверный внедорожник с каркасом из металлических труб. Внешние и внутренние панели выполнены из пластика — компания «Апал», которая занимается разработкой автомобиля, специализируется на производстве различных изделий из пластмассы и композитных материалов. По заявлению производителя, пластик не уступает по надежности металлу, но при этом он гораздо легче и более устойчив к перепадам температур.