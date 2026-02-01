Новости
Стало известно, какие водительские права перестали действовать с 1 февраля 2026 года

МВД РФ: истекшие с февраля 2023 года водительские права недействительны с 1 февраля. Использование таких удостоверений при управлении автомобилем теперь грозит водителю штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Алексей Морозов
Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, ранее был введен временный порядок, согласно которому действие российских национальных водительских удостоверений, срок которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлевалось на три года. Однако в 2025 году этот период автоматического продления закончился.

Таким образом, все удостоверения, попавшие под автоматическое продление с 1 февраля 2023 года, необходимо заменить, поскольку с указанной даты они считаются недействительными на всей территории России.

Для получения нового водительского удостоверения взамен старого сдавать экзамены не требуется. Заявителю необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к вождению, а также имеющееся российское национальное водительское удостоверение.

