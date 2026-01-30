Стало известно, когда флагманский кроссовер Tenet T9 выйдет на рынок РФ

«Позже у модели появится более доступный 5-местный вариант компоновки салона, который отсутствует у „базового“ для новинки кроссовера Chery Tiggo 9», – говорится в публикации.

По данным канала, у кроссовера Tenet T8 вскоре появится более доступная версия с передним приводом. В настоящее время модель предлагается исключительно с полным приводом (4×4).

До этого yа eBay выставили на продажу купе Volkswagen SP2. За спорткар 1970-х с пробегом 8,3 тыс. км просят 44,9 тыс. долларов (3,4 млн рублей). Соответствующее объявление появилось на сайте американской компании.

Заявленный пробег автомобиля — всего 8 300 км. Эта версия оснащена 1,7-литровым оппозитным двигателем мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. По данным производителя, такая машина разгонялась до 100 км/ч за 15 секунд.

Ранее сообщалось, что самый оригинальный Mercedes «крыло чайки» ушел с молотка за рекордную сумму.