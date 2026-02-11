Стало известно, когда заработают бывшие российские заводы Toyota и Volkswagen

Алиханов отметил значительные успехи в этой области. Доля произведенных в России автомобилей на внутреннем рынке выросла с 45% до 56%. Более того, производство удалось восстановить практически на всех промышленных площадках, оставленных зарубежными производителями. По итогам 2025 года объем выпуска на этих перезапущенных предприятиях увеличился на треть, достигнув показателя в 368 тыс. автомобилей.

Одновременно с этим Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры для защиты инвестиций российского бизнеса. Эти инструменты необходимы на случай, если какие-либо иностранные автопроизводители, все еще присутствующие на рынке, примут решение о своем уходе.

Таким образом, ведомство намерено создать страховочный механизм для дальнейшего устойчивого развития отечественной автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.