Стало известно, куда ушли деньги, выделенные на Единую модульную платформу для автозаводов РФ

«С учетом задач по оптимизации расходов федерального бюджета средства на данный проект (ЕМП — „Motor“) не выделялись. Изначально запланированные объемы финансирования были перераспределены на реализацию других задач развития обрабатывающей промышленности», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Накануне стало известно, что Россия сворачивает капиталоемкий проект по созданию единой модульной платформы — соответствующее заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов Антон Алиханов.

«Ввиду бюджетных ограничений мы вынуждены были пока отказаться от капиталоемкого проекта разработки единой модульной платформы. Без господдержки наши производители сейчас, к сожалению, такие затраты не смогут потянуть», — привело слова министра агентство ТАСС.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что в докладе речь шла об отказе от проекта универсальной модульной платформы — он должен был финансироваться в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта».

«Исходя из текущих бюджетных возможностей, фокус государственной поддержки сосредоточен на дальнейшей локализации критических для отрасли компонентов», — заключили в пресс-службе министерства.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна, на разработку Единой модульной платформы в 2025–2030 годах предполагалось направить 160 млрд рублей. Чиновник озвучил эти цифры на круглом столе в Совете Федерации в ноябре 2024 года. В федеральном бюджете на 2025–2027 годы на этот проект было предусмотрено 87,8 млрд рублей.

Единая модульная платформа (ЕМП) в автопроме — это система конструкторских элементов, которые можно комбинировать в разных вариациях. Она определяет базовые пропорции автомобилей: колесную базу, высоту посадки, расположение салона относительно колес, длину капота, угол наклона лобового стекла и другие параметры.

