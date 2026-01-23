Стало известно, сколько новых Toyota купили россияне

Половина из ввезенных в РФ новых Toyota были ввезены транзитом через Киргизию из-за более выгодной таможенной очистки, треть машин поступила из Китая. Более 70% Toyota с пробегом ввезли в РФ напрямую из Японии, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Новые автомобили Toyota (до 3 лет) пришлось лишь четверть от общего объема импорта (30,3 тыс шт). Но динамика тут повыше (+40%). Остальные ввезённые автомобили Toyota — подержанные (старше 3 лет). Объем ввоза за год 97,5 тысяч штук, а динамика по отношению к предыдущему году +6%», – написал он.

Наиболее популярной моделью Toyota у россиян среди новых машин оказался кроссовер RAV4. За ним следует Highlander, седан Camry, а также Corolla и Land Cruiser Prado. Лидером среди машин с пробегом оказалась Toyota Corolla.