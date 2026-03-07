Старинный Ford Mustang с турбиной от самолета выставили на продажу в США

Энтузиаст по имени Тед Тришле, задумавший этот проект, приобрел для него кузов от «Мустанга» и внедрил туда двигатель Westinghouse J34, который в прошлой жизни стоял на палубном истребителе McDonnell F2H Banshee, состоявшем на вооружении ВМС США.

Фактически, кузов автомобиля «натянули» на самолетный силовой агрегат. Под капотом — только воздухозаборник, пара дополнительных усилителей и передний мост от Plymouth 1939 года. В машину внедрили барабанные тормоза от Buick 1958 года, но главными замедлителями служат тормозные парашюты.