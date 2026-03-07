Новости
Старинный Ford Mustang с турбиной от самолета выставили на продажу в США

В США выставили на продажу Ford Mustang с турбиной от истребителя. Автомобиль для дрэг-рейсинга создан на основе культового пони-кара 1967 года выпуска. Вместо привычного V8 энтузиаст внедрил в Mustang самый настоящий авиационный турбореактивный двигатель Westinghouse.
Энтузиаст по имени Тед Тришле, задумавший этот проект, приобрел для него кузов от «Мустанга» и внедрил туда двигатель Westinghouse J34, который в прошлой жизни стоял на палубном истребителе McDonnell F2H Banshee, состоявшем на вооружении ВМС США.

Фактически, кузов автомобиля «натянули» на самолетный силовой агрегат. Под капотом — только воздухозаборник, пара дополнительных усилителей и передний мост от Plymouth 1939 года. В машину внедрили барабанные тормоза от Buick 1958 года, но главными замедлителями служат тормозные парашюты.

Ford Mustang Krispy Kritter

Задняя подвеска машины — рессорная. с амортизаторами. По некоторым данным, дрэг-гонки c участием реактивного Mustang, получившего имя собственное Krispy Kritter, фиксировали скорость под 500 км/ч.

Сам двигатель занимает практически все внутреннее пространство. Для водителя оставлен лишь узкий «закуток» с одной стороны, с другой стороны размещен топливный бак. Приборная панель, разумеется, нестандартная: тахометр здесь размечен до значений, которые и не снились 390-кубовому V8, плюс присутствует датчик температуры выхлопа.

На момент публикации ставка за необычный лот на аукционе достигла $ 15 тыс. К автомобилю прилагается трейлер для его перевозки.