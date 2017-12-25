Ателье Startech сделало Bentley Bentayga еще дороже

Ателье Startech опубликовало новые фотографии своего проекта доработок Bentley Bentayga. Общая стоимость тюнинга превышает 32 тысячи евро (около 2 220 000 рублей по текущему курсу).

Агрессивный передний бампер, выполненный из карбона, обойдется в 3391 евро, а на задний бампер с вертикальным LED-фонарем в стиле болидов Формулы-1, расположенным в его нижней части, и четырьмя патрубками выпускной системы придется потратить 9758 евро.

Серийный Bentley Bentayga оснащается шестилитровым бензиновым двигателем W12. В Startech за 18,9 тысячи евро предлагают добавить внедорожнику более 100 сил и 170 Нм крутящего момента. Таким образом, отдача увеличится до 710 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигнет 1070 Нм (при 1350 оборотов в минуту).

Помимо этого, для автомобиля можно заказать 23-дюймовые колеса с покрышками Continental размерности 295/35, светодиодную «люстру» на крышу, карбоновый задний спойлер, а также полную переделку интерьера.

В России Bentayga стоит от 11,9 миллиона рублей за версию с 435-сильным дизелем и от 16 миллионов рублей за модификацию с мотором W12.