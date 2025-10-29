Стартует новый сезон Чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge

Регистрация участников уже открыта, Чемпионат регулярно собирает сотню пилотов из десятков городов России и ближнего зарубежья.

На каждом этапе пилоты будут соревноваться при поддержке зрителей, для которых предусмотрены места на трибунах и в зонах свободного размещения в дни квалификации и парных заездов. Любители автоспорта смогут наблюдать за спортивными баталиями, изучать технику и общаться с пилотами в парке сервиса. Дымные заезды и мастерство пилотов, энергия и технологии, адреналин и дух соперничества создадут праздничную атмосферу гоночных уикендов.

Помимо болельщиков на трибунах, Systême Electric Drift Challenge соберет онлайн-аудиторию в прямом эфире на каждом этапе. Зрителями трансляций в шестом сезоне стало почти 9 миллионов любителей автоспорта.

Сезоны 1−5 проходили ранее на Сочи Автодроме (с 2023 г. — Сириус Автодром), на комплексе трамплинов «Русские горки» (г. Сочи), на СТК «Пилот» (г. Усть-Лабинск). Все четыре этапа шестого сезона прошли в городе Усть-Лабинске, собрав 113 пилотов и 15 команд.