В России сменил владельца завод, на котором выпускали Great Wall

Проблемы у «Ставрополь Авто» начались после того, как совладелец завода Хаджи-Мурат Дерев стал фигурантом уголовного дела осенью 2018 года. Бизнесмен скрылся в Лондоне, а активы выставили на торги. Реализовать предприятие долго не удавалось: например, в 2021 году площадку пытались продать на аукционе на понижение за 4,3 миллиарда рублей, но заявок не было.